Европейский парламент 17 января поддержал обновленный документ о стратегии ЕС в Центральной Азии. Инициатива была запущена еще в 2019 году.

Во всеобъемлющем документе о расширении сотрудничества Евросоюза с регионом особое внимание уделяется региональному взаимодействию и устойчивому развитию.

На пленарном заседании по резолюции 543 парламентария поддержали документ, 42 проголосовали против, а 44 — воздержались.

«Депутаты Европарламента решительно призвали страны Европейского Союза активизировать сотрудничество с государствами Центральной Азии и продвигать стратегическое партнерство с нашим регионом, учитывая его «геостратегическую важность»», — следует из опубликованного текста резолюции.

Резолюция имеет и практический аспект, в частности, в сфере логистики и торговли. В документе говорится о необходимости широкого использования возможностей «Транскаспийского международного транспортного маршрута» (ТМТМ). Также подчеркивается значение сотрудничества ЕС и Центральной Азии в сфере энергетики.

Кроме того, депутаты ЕС отметили, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая ратифицировала Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Евросоюзом.

В 2019 году ЕС обновил свою стратегию по региону, уделив особое внимание таким областям, как права человека, безопасность границ и окружающая среда, а также региональное сотрудничество.

Депутат Европарламента от ФРГ Карстен Люке заявил, что «изоляция России как следствие войны против Украины, будущее расширение ЕС в Восточной Европе и растущее влияние Китая в Центральной Азии требуют полного переосмысления стратегии Евросоюза и его активного присутствия в регионе как альтернативы устоявшимся там автократическим игрокам».