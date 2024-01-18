«Мы обеспокоены развитием событий, которые начались с иранских атак на определенные объекты в Ираке, затем расширились за счет атак Ирана на ряд объектов на территории Пакистана накануне утром и обострились сегодня после атак Пакистана на объекты на территории Ирана», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

В Анкаре убеждены, что решение проблемы следует осуществлять на основе принципов дружбы, братства, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Турция призывает к решению конфликта в рамках основополагающих принципов международного права, в частности, Устава ООН.

«Мы надеемся, что все вопросы будут решены посредством диалога и сотрудничества без дальнейшей угрозы региональной безопасности и стабильности. Призываем дружественные и братские Иран, Ирак и Пакистан обеспечить спокойствие, проявив сдержанность и благоразумие», — подчеркнули в МИД Турции.

Турецкая Республика также выражает готовность поделиться своим опытом со странами региона и внести свой вклад в мирное разрешение споров, заявили в ведомстве.