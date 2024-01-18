ПОЛИТИКА
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Студенты Гарварда заявляют о нападках на пропалестинских активистов
Студент Гарварда заявил о давлении на пропалестинских активистов после вынужденной отставки бывшего президента университета Клодин Гэй. Также возможен запрет Гарвардского студенческого сообщества поддержки Палестины, как это произошло в других крупных вузах США. #trtнарусском #гарвард #дискриминация #нападки #палестина #газа #студенты #давление #сша #вуз #поддержкапалестины #активисты #trtrussian
итиьтит / Others
18 января 2024 г.
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