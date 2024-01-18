ПОЛИТИКА
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Эксклюзивное интервью первого турецкого космонавта
Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи за несколько часов до первого полета в космос дал эксклюзивное интервью TRT World. Этой ночью Гезеравджи полетит на Международную космическую станцию (МКС) в составе космической миссии Axiom-3 (SpaceX AX-3), в которую также вошли гражданин США и Испании Майкл Лопес-Алегрия (командир), Вальтер Вилладей из Италии (пилот) и Маркус Вандт из Швеции (космонавт Европейского космического агентства). #trtнарусском #турция #космонавт #сша #NASA #Axiom3 #Ax3 #МКС #гезеравджи #SpaceX #турецкийкосмонавт #астронавт #trtrussian
тиьит / Others
18 января 2024 г.
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