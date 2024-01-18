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Турция впервые отправляет своего астронавта в космос
Первый в истории турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправится уже через несколько часов на Международную космическую станцию в составе миссии Axiom-3, в которую также вошли граждане США, Испании, Италии и Швеции. Сообщается, что космонавт пробудет на МКС 14 дней. #trtнарусском #турция #космонавт #сша #NASA #Axiom3 #Ax3 #МКС #гезеравджи #SpaceX #турецкийкосмонавт #астронавт #trtrussian
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18 января 2024 г.
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