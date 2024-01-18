Турция впервые отправляет своего астронавта в космос

Первый в истории турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправится уже через несколько часов на Международную космическую станцию в составе миссии Axiom-3, в которую также вошли граждане США, Испании, Италии и Швеции. Сообщается, что космонавт пробудет на МКС 14 дней. #trtнарусском #турция #космонавт #сша #NASA #Axiom3 #Ax3 #МКС #гезеравджи #SpaceX #турецкийкосмонавт #астронавт #trtrussian