Исламабад не намерен обострять ситуацию с Тегераном после нанесения Пакистаном авиаударов по «террористам» на иранской территории. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч, передает агентство «Анадолу».

По ее словам, Пакистан желает мирных отношений со всеми странами, включая Иран: «Однако мы также заявили, что безопасность и суверенитет Пакистана священны. Пакистан готов и намерен себя защитить».

Она также подчеркнула, что страна всегда выбирала путь диалога и намерена продолжать взаимодействие со своими соседями для обеспечения мира. «Пакистан рассматривает иранцев в качестве дружественного и братского народа», — сказала дипломат.

Напомним, утром 18 января Пакистан нанес ракетные удары по районам Ирана в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, где, по утверждению Исламабада, укрывались террористы. В результате ударов погибли девять человек, включая трех женщин и четверых детей.

Эти действия стали ответом на атаку Ирана по территории Пакистана. 16 января Революционная гвардия Ирана нанесла удар ракетами и беспилотниками по штаб-квартирам группировки боевиков «Джейш аль-Адль» в окрестностях пакистанского города Панджур. Иранские власти сообщили, что боевики совершали нападения на представителей иранских сил безопасности в приграничных районах.