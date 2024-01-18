В секторе Газа проживают около 2,3 млн человек. После того, как израильские военные открыли огонь по палестинскому эксклаву, жители были вынуждены покинуть свои дома и перебраться из северной части региона в южную, которая считалась более безопасной.

Тем не менее израильские военные не ограничиваются ударами только по северной части эксклава. В поисках убежища жители сосредоточились в городе Рафах на границе с Египтом. По данным Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ, население городка превысило 1,2 млн. Это означает, что почти половина жителей Газы проживает в Рафахе.

Ранее в ООН сообщали, что населенный пункт совершенно не предназначен для такого количества людей. До эскалации израильско-палестинского конфликта там проживало всего 240 тысяч человек. В городе критически не хватает инфраструктуры. «Буквально повсюду установлены импровизированные укрытия. Куда бы вы ни пошли, вы увидите голодных и напуганных людей», — рассказывал глава БАПОР Филипп Лаззарини.

Как писал TRT на русском со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по данным на 20 декабря, плотность населения в городе превышает 12 тысяч на один квадратный километр. Регион стал самым густонаселенным в палестинском эксклаве. Новая волна прибывших людей еще больше ухудшила условия, связанные с перенаселением и ограниченностью ресурсов.