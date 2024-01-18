На следующей неделе альянс начнет крупнейшие за последние несколько десятилетий учения Steadfast Defender 2024, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Учения продлятся до мая, в них примут участие около 90 тыс. военнослужащих.

«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическую зону за счет трансатлантической переброски сил из Северной Америки», — сказал он после двухдневного совещания глав национальных оборонных ведомств НАТО в Брюсселе. Помимо вооруженных сил стран НАТО участие в учениях примет Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.

Ранее глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр объявил, что учения по коллективной обороне Steadfast Defender станут крупнейшими со времен холодной войны. По его словам, альянс «ожидает новая эра коллективной обороны». «Мы никогда не были сильнее и подготовленнее», — подчеркнул Бауэр.

Целью учений он называл отработку защиты восточного фланга: «Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год».

Последний раз учения Steadfast Defender проводились в 2021 году, тогда в них приняли участие свыше 9 тыс. военнослужащих из более чем 20 стран НАТО и партнеров блока.