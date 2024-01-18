Глава МИД России Сергей Лавров считает, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии транзита в Нахчыван через армянскую территорию лишены логики. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Ранее Пашинян заявил, что Армения никогда не брала на себя обязательство по открытию Зангезурского коридора для транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. «Мы готовы обеспечивать железнодорожное и автомобильное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью на тех условиях, на которых Иран обеспечивает», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что в договоренностях, достигнутых между лидерами России, Азербайджана и Армении в 2020 году, речь не шла о Зангезурском коридоре. В частности, по его словам, стороны договорились о разблокировании экономических, транспортных связей и гарантировании Арменией безопасности сообщения между Азербайджаном и Нахчываном.

«Альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности. Проходит маршрут по суверенной территории Армении под контролем Пограничной службы ФСБ России. Там же были согласованы в принципиальном плане процедуры пограничного и таможенного контроля на входе в Армению из Азербайджана и на выходе из Армении в азербайджанский Нахчыван», — заявил Лавров на своей ежегодной пресс-конференции.

Дипломат также убежден, что западные страны мешают реализации договоренностей между Азербайджаном и Армений. Он уточнил, что ЕС не хотят позволить состояться договоренностям, которые были заключены при посредничестве РФ.