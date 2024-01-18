ПОЛИТИКА
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«Несоразмерный удар»: МИД Ирана прокомментировал атаку Пакистана
МИД Ирана назвал удар Исламабада «несоразмерным», но отношения двух стран считает «добрососедскими»
«Несоразмерный удар»: МИД Ирана прокомментировал атаку Пакистана
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан / Others
18 января 2024 г.

Министерство иностранных дел Ирана осудило «несоразмерные и неприемлемые» атаки Пакистана по пограничной провинции Систан и Белуджистан, говорится на сайте ведомства. «В то же время Республика Иран придерживается политики добрососедства и братства между двумя народами и правительствами», — указано в заявлении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.

В МИД Ирана также подчеркнули, что считают безопасность народа и территориальную целостность страны «своей красной линией»: «Твердо ожидаем, что правительство Пакистана будет придерживаться своих обязательств по предотвращению создания баз и вооруженных террористических группировок в своей стране».

Ранее с похожим заявлением выступили в МИД Пакистана. Официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч подчеркнула, что Исламабад не намерен обострять ситуацию с Тегераном после нанесения ответного удара по иранской территории.

По ее словам, Пакистан желает мирных отношений со всеми странами, включая Иран: «Однако мы также заявили, что безопасность и суверенитет Пакистана священны. Пакистан готов и намерен себя защитить».

Она также подчеркнула, что страна всегда выбирала путь диалога и намерена продолжать взаимодействие со своими соседями для обеспечения мира. «Пакистан рассматривает иранцев в качестве дружественного и братского народа», — сказала дипломат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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