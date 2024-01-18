Запуск состоится 19 января 00:49 по турецкому времени. Астронавты направились на космический корабль, который доставит их на Международную космическую станцию (МКС). Члены экипажа Ах-3 прибыли на место взлета на вертолете. Вместе с ними на площадку прибыли их родные и близкие.

Турецкий астронавт Альпер Гезеравджи также поприветствовал свою семью и поинтересовался их состоянием, на что они ответили, что чувствуют себя хорошо. «Я позвоню вам сверху», — сказал он. Затем астронавты сделали памятную фотографию со своими семьями.

Как писал TRT на русском, в состав международного экипажа Ax-3 входят главный астронавт Axiom Space и бывший командир МКС Майкл Лопес-Алегрия, представляющий Испанию и США. В 2022 году он руководил миссией Axiom Mission 1 (Ax-1), первой частной миссией на МКС.

Пилотом миссии является полковник Вальтер Вилья Деи из ВВС Италии. Полковник Гезеравджи, летчик истребителя F-16, участвует в миссии Ax-3 в качестве специалиста вместе со шведским астронавтом Маркусом Вендтом из Европейского космического агентства.

После стыковки с МКС экипаж проведет на борту 14 дней, в течение которых будет заниматься научными миссиями, связанными с их странами. Гезеравджи осуществит 13 научных экспериментов, разработанных турецкими учеными и исследовательскими институтами.