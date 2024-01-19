ПОЛИТИКА
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С кем сфотографировался Байден?
Джо Байден во время выступления в Северной Каролине утверждал, что сфотографировался с конгрессвумен Деборой Росс, хотя позже вспомнил, что она находится в Вашингтоне. Президент США и ранее неоднократно оговаривался и попадал в неловкие ситуации, из-за чего периодически возникали вопросы к состоянию его здоровья. #trtнарусском #байден #фотография #выступление #каролина #росс #вашингтон #сша #вашингтон #неловкаяситуация #trtrussian
ттьбть / Others
19 января 2024 г.
Истории
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