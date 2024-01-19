Таким образом, на всей территории Казахстана будет применяться 5-й часовой пояс (UTC+5).

Согласно изменениям, акиматам городов Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской, Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад.

Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, максимально приближенное к естественному.

При этом рабочая группа изучила международный опыт, в ходе которого было установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как только 22 государства проживают более чем в одном часовом поясе.

В качестве положительного факта было отмечено, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных коммуникаций, окажет благотворное влияние на ведение бизнеса и взаимодействие между государственными органами.

Сегодня в Казахстане существует два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (кроме западных регионов) расположена в зоне UTC+6.