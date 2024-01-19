ПОЛИТИКА
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Сторонники Фаиля Алсынова вновь собрались на центральной площади Уфы
Утром 19 января на главной площади Салавата Юлаева в Уфе, столице Башкортостана, собралось несколько сотен человек. Провести акцию призывали в соцсетях сторонники активиста Фаиля Алсынова, недавно осужденного на 4 года лишения свободы
Сторонники Фаиля Алсынова вновь собрались на центральной площади Уфы
Площадь Салавата Юлаева в Уфе / Others
19 января 2024 г.

Собравшиеся в Уфе люди гуляют по площади, водят хороводы, поют башкирские песни. Полицейским они говорят, что просто гуляют.

Согласно некоторым СМИ, ОМОН задержал несколько человек, включая девушку с плакатом, на котором были цитаты из выступления Алсынова.

Министерство внутренних дел Башкортостана заранее предупредило о возможных последствиях участия в несанкционированной акции.

В среду около здания суда в Баймаке, где был вынесен обвинительный приговор экоактивисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась акция протеста. Митингующие требовали освобождения защитника горы Куштау.

Полиция использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты, применяя дубинки к демонстрантам. В результате акции были задержаны десятки человек, и около двадцати требовалась медицинская помощь. Несколько человек были отправлены под административный арест.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя в четверг столкновения сторонников Алсынова с полицией у здания суда в Баймаке, заявил, что не будет «терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию» и «покажет истинное лицо организаторов», которых он обвинил в сепаратизме.

Фаиля Алсынова, защитника горы Куштау, обвиняли в разжигании ненависти и вражды. Он отрицает свою вину. Ранее он руководил организацией "Башкорт", признанной в 2020 году российскими властями экстремистской, что привело к ее запрету на территории страны.

В 2018 году гору Куштау передали под добычу извести Башкирской содовой компании, что вызвало протесты местных жителей. По итогам акций защитников Куштау многих активистов привлекли к административной и уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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