С начала 2024 года во Франции вступил в силу запрет на приезд в страну имамов из других стран. В частности, это коснулось иностранных проповедников из Алжира, Марокко и Турции. О необходимости этого шага президент Эммануэль Макрон впервые заговорил еще в 2020-м. Однако это нарушает двусторонние соглашения Парижа с Алжиром, Рабатом и Анкарой.

Невзирая на все договоренности

Имамы приезжали во Францию в соответствии с договоренностями, заключенными между Францией, Марокко и Турцией еще в 1990-е годы. Государства присылали своих проповедников и оплачивали их деятельность. Официально целью имамов была «помощь мусульманским общинам Франции», учитывая, что страна испытывала нехватку исламских проповедников.

Пришедший к власти в 2017 году Эммануэль Макрон вдруг заговорил, что деятельность имамов, приехавших из-за границы, якобы «открывает лазейки для иностранного влияния и исламистского сепаратизма».

С тех пор началась кампания по ограничению деятельности проповедников. В 2020 году президент заявил, что имамы должны проходить обучение во Франции, овладевать французским и интегрироваться в местное общество.

«Речь идет о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок, который позволит — я на это искренне надеюсь — построить просвещенный ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы», — заявил тогда французский лидер.

Он отметил, что «в обязанности государства не входит придавать исламу определенную структуру, но мы должны предоставить для этого все возможности и прежде всего освободить ислам Франции от иностранного влияния».

При этом наиболее острую реакцию вызвало утверждение президента о том, что ислам сейчас якобы «переживает кризис по всему миру», а не только во Франции. Эти слова наряду с идеями о «построении» некого современного ислама стали поводом для жесткой критики со стороны как руководителей тех стран, где ислам является государственной или основной религией, так и простых верующих.

Занимавший тогда пост премьер-министра Пакистана Имран Хан обвинил Макрона в «нападках на ислам». А МИД Иордана назвал это «не вопросом личной свободы, а преступлением, которое порождает насилие».

Наиболее резко на слова французского лидера отреагировал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. «Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств», — заявил тогда турецкий лидер.

Глава государства добавил, что «каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции». Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что «подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень».

Вторая религия во Франции

Несмотря на критику со стороны других стран и недовольство со стороны мусульманского населения страны, французские власти принялись ужесточать меры. Впоследствии проповедникам установили срок, в течение которого они могли находиться в стране — три года. В начале 2024-го он истек.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что решение не принимать исламских имамов из-за рубежа «было долгожданным шагом в рамках стратегии президента Эммануэля Макрона». По его словам, основная цель этих изменений — «предотвратить ситуацию, когда имамы, работающие во Франции, подчиняются другим государствам».

По словам вице-президента Совета мусульман Франции Абдаллы Зекри, на территории республики работают 270 иностранных имамов, в том числе 120 из Турции и 150 — из Алжира. Ислам является второй по численности религией во Франции, в стране проживают около 6 млн мусульман — это свыше 8,8% населения страны — самый высокий показатель среди всех европейских стран. Теперь правительство требует, чтобы службы вели на французском имамы-французы, которые получили теологическое образование в европейской республике.

Проблема в колониальном прошлом Франции

Политолог и почетный старший научный сотрудник французского Национального центра научных исследований (CNRS) Франсуа Бургат полагает, что Запад создает ложное представление о религии других народов. Из-за этого, в частности дискриминации подвергаются мусульмане, живущие во Франции.

«Я не думаю, что это связано с конкуренцией между исламом и христианством или другими религиозными догмами. Эта реакция не имеет отношения ни к религиозной истории Франции, ни к специфике секуляризма, возникшего с революцией 1789 года и связанного с тенденцией запрета религиозного выражения в общественной сфере. На мой взгляд, это в большей степени уходит корнями в колониальное прошлое Франции», — считает политолог.

Эксперт полагает, что враждебность к мусульманам — это следствие западного ориентализма. «Ориенталистские толкования и исламофобия тесно связаны друг с другом. Неприятие другого проистекает из незнания. При этом улучшение понимания другого, хотя и может устранить некоторые недоразумения, тем не менее не является абсолютной гарантией устранения напряженности, соперничества и ревности», — пояснил специалист.

Он отметил, что открытие исламских центров во многих европейских столицах в последнее время и тот факт, что мусульмане «становятся все более заметными», может положительно сказаться на контактах с местным населением.

«Во Франции антииммигрантская и антимусульманская риторика сильнее всего развиты в регионах с небольшим числом иммигрантов или мусульман. В регионах, где проживает большое число мусульман, различные исламские объединения могут сыграть важную роль. Люди не боятся того и не испытывают ненависти к тому, кого встречают каждый день. Вот почему так важно наличие и близость разных мусульманских объектов. Это дает нам надежду на то, что напряженность, основанная на невежестве, ослабнет», — резюмировал эксперт.

По словам политолога, ориентализм в большинстве случаев влечет за собой одобрение трактовок, которые «крайне идеологизируют» истоки насилия, то есть «выводят их за рамки политики». «Когда наблюдатель предлагает крайне идеологизированную интерпретацию, например того, что происходит в Палестине, он повторяет, что палестинцы иногда совершают нападения не потому, что они оккупированы израильтянами в военном отношении, а потому, что они „мусульмане“», — говорит Бургат.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что трактовка иной культуры с «ориенталистской» точки зрения — это инструмент, применяемый не только западными странами, авторитарные правители во многих государствах мира, включая Израиль, используют ту же точку зрения для обвинения своих противников, и этот процесс не ограничивается только поведением Запада.