Первый турецкий космонавт отправился на МКС

Космический корабль SpaceX с первым турецким космонавтом на борту успешно стартовал с космодрома НАСА Кеннеди во Флориде. Альпер Гезеравджы стал одним их четырех членов экипажа, который отправился на МКС в рамках миссии Axiom-3. На околоземной орбите турецкий космонавт пробудет 14 дней. За это время он проведёт 13 научных экспериментов, разработанных турецкими исследовательскими институтами. #trtнарусском #турция #космонавт #ракета #космос #астронавт #старт #гезеравджи #trtrussian