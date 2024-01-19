Депутат Европарламента: Ирландцы отрекаются от тебя, мясник Байден!

Депутат Европарламента: Ирландцы отрекаются от тебя, мясник Байден! Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли высказалась резко против поддержки президентом США Джо Байденом агрессии Израиля в секторе Газа. По ее словам, если бы не США, «израильский террор» уже закончился бы. #trtарусском #ирландия #байден #мясникбайден #сша #израиль #террор #палестина #агрессия #депутат #trtrussian