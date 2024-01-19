ПОЛИТИКА
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Жители Рафаха оплакивают погибших после очередного израильского авиаудара
В Рафахе во время очередного израильского авиаудара погибла вся семья — 17 человек. Близкие оплакивают потерю. С 7 октября число погибших в результате атак Израиля в эксклаве превысило 24,6 тыс. человек, большая часть из них — это женщины и дети. #trtнарусском #палестина #израиль #авиаудар #оплакаивание #горе #газа #секторгаза #палестинцы #атакаизраиля #trtrussian
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19 января 2024 г.
Истории
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