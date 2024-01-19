Страны Запада находятся в опасности, поскольку их правящие элиты отказались от «‎‎модели свободы и западных ценностей» ради социалистической повестки. Об этом, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил президент Аргентины Хавьер Милей. Это его первое выступление в качестве лидера страны на крупном международном мероприятии.

По его словам, правительства многих стран придерживаются повестки, которая подразумевает «‎кровавую программу абортов‎», феминизм, «‎‎жесткую экологическую повестку», борьбу между мужчинами и женщинами. Последнюю Милей назвал «‎‎смехотворной и неестественной».

«‎‎Неомарксисты знали, как перенять здравый смысл Запада, они добились этого посредством присвоения средств массовой информации, культуры, университетов и, да, также международных организаций», — отметил президент.

«‎Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти идеологии социализма… отказались от модели свободы ради коллективистских экспериментов‎»‎, — уточнил политик.

По его словам, «‎социализм — это обедняющее явление, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей‎».

Аргентина, как отметил Милей, «‎‎приняла коллективизм, мы увидели, как наши граждане начали беднеть, пока мы не опустились на 140-е место в рейтинге».

Аргентинский лидер победил на выборах в ноябре прошлого года. Сам себя он называет анархо-либертарианцем и заявляет, что намерен провести существенные реформы, чтобы восстановить экономику южноамериканской страны. МВФ и другие международные регуляторы, как отмечает газета Financial Times, пока благосклонно восприняли программу реформ Милея.

Тем не менее, существуют опасения по поводу способности президента проводить изменения. Его партии не хватает большинства в обеих палатах аргентинского Конгресса — законодатели могут блокировать некоторые из его финансовых мер, а мощные профсоюзы выступают против его планов урезать субсидии.