ПОЛИТИКА
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Конгрессмены США отправятся на Тайвань для демонстрации поддержки
Цель визита, который должен состояться на следующей неделе, — продемонстрировать руководству острова поддержку Вашингтона
Конгрессмены США отправятся на Тайвань для демонстрации поддержки
Reuters / Others
19 января 2024 г.

Делегация американского Конгресса в ближайшее время отправится на Тайвань, чтобы поддержать новоизбранного президента Лая Циндэ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

Цель американских визитов — продемонстрировать руководству Тайваня поддержку со стороны США. На острове 13 января прошли выборы президента, а также депутатов Законодательного юаня (парламента).

Издание отмечает: уже на следующей неделе в Тайвань прибудут члены Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партий: Ами Бера, Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Позже Тайбэй также посетит председатель комитета Палаты по Китаю Майк Галлахер.

По данным FT, в марте и апреле на остров снова прибудет другая группа американских законодателей.

14 января на Тайване побывала делегация экс-чиновников США, включая экс-помощника президента по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего Стивена Хэдли, экс-заместителя госсекретаря в администрации Барака Обамы Джеймса Стайнберга и др.

Китай критиковал посещение острова американскими политическими деятелями, утверждая, что они нарушают политику «единого Китая», согласно которой Вашингтон признает власти в Пекине единственным правительством Китая.

Посольство КНР в США заявило, что страна «твердо выступает против какие-либо официальных взаимодействий Вашингтона с Тайванем и вмешательств в дела Тайваня под каким-либо предлогом».

После того как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году, китайские военные провели масштабные военные учения вокруг острова и остановили военные обмены с США. Они были перезапущены лишь в начале января.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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