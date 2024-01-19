В Газе из-под завалов разрушенного здания достали младенца

В Газе удалось спасти младенца, который оказался под завалами здания во дворе больницы Аль-Шифа, пострадавшей от израильских атак. Ребенка госпитализировали с ушибами и травмой ноги. По данным палестинских властей, с 7 октября 2023 года в результате израильских атак погибли 24 620 человек, 61 830 получили ранения. Более 85% населения сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. #trtнарусском #палестина #младенец #секторгаза #ребенок #палестинцы #альшифа #завалы #спасение #trtrussian