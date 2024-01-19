Комитет по защите журналистов (CPJ) включил Израиль в список государств, преследующих журналистов. Страна оказалась на шестом месте в списке «‎худших стран для работников прессы»‎.

В отчете подчеркивается: Израиль впервые включен в этот список. CPJ разместил израильтян на одном месте с Ираном.

Худшими странами для журналистов признаны Китай и Мьянма, две страны с долгой историей подавления свободы слова. В 2023 году обе страны заключили в тюрьму более 40 журналистов. За ними в рейтинге следуют Беларусь, Россия и Вьетнам. Всего в мире в прошлом году были задержаны 320 журналистов и других работников СМИ.

С начала конфликта в Газе Израиль задержал не менее 19 палестинских журналистов. До настоящего момента им не были предъявлены обвинения, что делает невозможным доступ адвокатов. Согласно израильскому законодательству, на оккупированных территориях допускается задержание людей без суда и следствия на неопределенный срок. Эта практика, известная как административное задержание, позволяет военным арестовывать людей на основании одних лишь подозрений. Некоторые палестинцы проводят в тюрьме годы без официальных обвинений.

Джоди Гинсберг, исполнительный директор CPJ, заявила, что включение Израиля в список задержанных журналистов связано с тем, что страна проводит широкие репрессии против СМИ, чтобы подавить любую критику военной агрессии Израиля в Газе.

«Израиль использует драконовские методы, чтобы заставить замолчать палестинских журналистов. Эта практика должна остановиться», — подчеркнула Гинсберг.

Израильская правозащитная группа B'tselem заявила, что задержанным может оказаться любой палестинец.

«Человек задерживается без судебных разбирательств по приказу регионального военного командира, основанного на засекреченных документах — самому задержанному их содержание не раскрывают. Это оставляет задержанных беспомощными — столкнувшись с размытыми обвинениями, не имея никакого способа опровергнуть их, не зная, когда они будут освобождены, и без предъявления обвинений, они не могут защищаться», — отмечают правозащитники.