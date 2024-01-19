«В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — уточнил глава региона.

Минобороны ранее уже сообщало об этом инциденте в Брянской области. Согласно данным ведомства, дрон был сбит около 6:40 утра. Подробности о повреждениях и целях атаки не были раскрыты.

Клинцовская нефтебаза, принадлежащая «Брянскнефтепродукту», подконтрольному «Роснефти», находится в городе Клинцы, в 50 км от границы с Украиной. Это одна из двух нефтебаз «Роснефти» в регионе, вторая расположена в Брянске в Фокинском районе.

До этого Клинцовскую нефтебазу дроны атаковали в мае прошлого года. В результате удара повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Тогда также никто не пострадал.

После начала российского вторжения Брянская область периодически подвергается обстрелам и воздушным атакам со стороны Украины. С февраля прошлого года в регионе действует бессрочный высокий уровень террористической опасности.