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Взрыв в Брянске: горит нефтебаза
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, военные смогли подавить дрон при помощи средств радиоэлектронной борьбы, но при его уничтожении он успел сбросить боеприпас на нефтебазу, что привело к возгоранию топлива
Взрыв в Брянске: горит нефтебаза
Взрыв в Брянской области / Others
19 января 2024 г.

«В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — уточнил глава региона.

Минобороны ранее уже сообщало об этом инциденте в Брянской области. Согласно данным ведомства, дрон был сбит около 6:40 утра. Подробности о повреждениях и целях атаки не были раскрыты.

Клинцовская нефтебаза, принадлежащая «Брянскнефтепродукту», подконтрольному «Роснефти», находится в городе Клинцы, в 50 км от границы с Украиной. Это одна из двух нефтебаз «Роснефти» в регионе, вторая расположена в Брянске в Фокинском районе.

До этого Клинцовскую нефтебазу дроны атаковали в мае прошлого года. В результате удара повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Тогда также никто не пострадал.

После начала российского вторжения Брянская область периодически подвергается обстрелам и воздушным атакам со стороны Украины. С февраля прошлого года в регионе действует бессрочный высокий уровень террористической опасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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