В этом году искусственный интеллект (ИИ) стал самой горячей темой на ежегодном саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Согласно отчету ВЭФ о глобальных рисках за 2024 год, в этом году на первый план выходят опасения по поводу продолжающегося кризиса стоимости жизни, рисков распространения некорректной информации на фоне использования ИИ, а также социальной поляризации.

Адена Фридман, президент и генеральный директор компании Nasdaq, назвала 2023 год «годом открытий», а 2024 год обозначила «годом активации» использования ИИ. В отличие от 2023 года, когда обсуждались технологические возможности, в 2024 году акцент сместился на точность результатов, что критически важно для отраслей с высокими ставками, таких как медицина и производство.

Главный исполнительный директор компании Intel Патрик Пол Гелсингер, давая интервью CNBC, отметил, что медицинская сфера и автоматизированный транспорт будут зависеть от высокой точности ИИ. Он подчеркнул, что эти отрасли могут извлечь пользу из применения ИИ при условии высокой точности в диагностике и автоматизации транспорта.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на форуме ВЭФ в Давосе, заявил, что крупные технологические компании слишком гонятся за прибылью от ИИ, и предупредил о необходимости принятия срочных мер по снижению рисков по мере появления новых технологий.

«Мощные технологические компании уже гонятся за прибылью, безрассудно игнорируя права человека, личную конфиденциальность и социальное воздействие», — сказал он.