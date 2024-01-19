Иракское общество добивается быстрого и организованного вывода Вооруженных сил (ВС) США, которые действуют в ближневосточной стране под эгидой глобальной коалиции по борьбе с ДАЕШ. Об этом заявил в интервью Reuters иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

«Необходимо реорганизовать эти отношения, чтобы они не были целью или оправданием для какой-либо стороны, внутренней или внешней, заниматься вмешательством в стабильность в Ираке и регионе», — заявил глава правительства. Ас-Судани призвал договориться о конкретных сроках выхода иностранной коалиции. Впрочем, он считает, что процесс должен быть быстрым, а риски региональной эскалации может остановить только прекращение израильского вторжения в сектор Газа.

В свою очередь иракский президент Абдель Латиф Рашид в ходе недавней встречи с послом США в Багдаде Алиной Романовски заметил, что войска иностранной коалиции «должны действовать исключительно в рамках оказания помощи иракским силам безопасности», но на базе специально составленного регламента.

Он подчеркнул важность разработки специального документа, который позволил бы должным образом ограничить деятельность коалиционных сил. При этом он отметил, что правительство в Багдаде «стремится построить сбалансированные отношения» с государствами не только ближневосточного региона, но и всего мира.

Небоевая миссия

В конце декабря Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по объектам движения «Катаиб Хезболла» на иракской территории, мотивировав это самообороной. А 4 января в результате удара американского дрона в Ираке был убит Абу Таква, один из командиров движения «Хезболлах ан-Нуджаба». Это заставило местных политиков требовать окончательного вывода американской миссии из всех точек.

Особый информационный эффект параллельно создало и то, что США совместно с Великобританией в ночь на 12 января нанесли беспрецедентные удары по позициям хуситов в ряде населенных пунктов Йемена, в том числе в Сане и Ходейде. Это не могло не усилить подозрительность по отношению к Вашингтону в регионе.

Стоит отметить, что центральное правительство в Багдаде не первый раз демонстрирует намерение выдворить американские войска. В январе 2020 года в ответ на убийство иранского командира Касема Сулеймани иракский парламент одобрил резолюцию о прекращении военного присутствия США на территории страны.

В итоге это привело к тому, что в 2021 году администрация Джо Байдена сообщила о намерении завершить боевую фазу своей миссии на территории Ирака. «Базы, используемые контингентом США и коалиции, являются иракскими и функционируют в соответствии с действующими законами страны, — говорилось в коммюнике, которое было подписано по итогам встречи, на которой сопредседательствовали госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Ирака Фуад Хусейн. — Это не базы США и коалиции, международный контингент присутствует только для поддержки правительства Ирака».

Вне правового поля

Американский официоз уже попытался представить ситуацию вокруг призывов ас-Судани как попытку иракских властей подыграть внутренней аудитории. По крайней мере, такую картину дипломаты рисуют в своих внутренних оценках для федерального правительства.

Так, издание Politico опубликовало выдержки из внутренних телеграмм Госдепартамента, где его сотрудники утверждают, что глава правительства попытался «удовлетворить внутриполитическую аудиторию» и что он «по-прежнему привержен» ведению переговоров о будущем присутствии коалиции в Ираке.

К попыткам заретушировать проблему, возникшую для Вашингтона, подключились американские исследовательские центры. Например, в одном из своих докладов Институт изучения войны (ISW) заметил, что инициатива Ирака по вытеснению американских войск, скорее всего, создаст пространство для быстрого возрождения ДАЕШ «в течение 12–24 месяцев».

Но это достаточно спорное утверждение. Джон Альтерман, директор программы по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в интервью изданию Breaking Defense заявил, что иракцы вполне способны бороться с терроризмом без американской поддержки, однако наличие США на этом поприще служит мощным инструментом влияния, который Вашингтон вряд ли пожелает упускать.

«Я не уверен, что найдется много людей, которые с энтузиазмом относятся к размещению иностранных войск на своей земле», — заметил Альтерман. В аналитике платформы Just Security, которая является проектом Центра права и безопасности Рейсса, отдельно отмечается, что эскалация насилия в Ираке полностью выводит американское военное присутствие из законодательного поля.

Таким образом, если обмен ударами между американским контингентом и шиитскими формированиями продолжится с повышенной интенсивностью, то весьма вероятно, что «будущие военные операции США против группировок, поддерживаемых Ираном в Ираке, могут достичь уровня, требующего получения разрешения от Конгресса в виде нового Разрешения на применение военной силы (AUMF)