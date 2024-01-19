Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд (МУС), требуя расследовать преступления Израиля против гражданских лиц в Палестине. Об этом сообщает МИД Мексики.

«‎Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда‎», — уточнили в дипломатическом ведомстве.

При этом страны отмечают, что «‎обеспокоены недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов, а также предполагаемым продолжающимся совершением преступлений»‎.

МИД Мексики подчеркивает: «‎‎Вмешательство МУС приобретает особую актуальность, учитывая многочисленные доклады ООН, в которых сообщается о многочисленных инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом».

При этом в ведомстве признали «‎фактический крах судебной системы Палестины, из-за чего она не обладает возможностями для проведения расследования или судебного преследования возможных преступлений на ее территории или совершенных ее гражданами‎».

100 дней продолжающегося насилия Израиля в Газе привели к гибели не менее 24 тыс. человек, еще свыше 61 тыс. человек ранены.

МУС в Гааге — независимый судебный орган, отделенным от ООН. Он основан в 2002 году под эгидой Римского статута и расследует международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечества и военные преступления.