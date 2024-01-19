Мухаммад аль-Бухейти заявил, что «Ансаруллах» приостановит атаки на израильские и западные корабли в Красном море только после завершения военных действий в секторе Газа.

Он подчеркнул, что израильские корабли и связанные с Израилем суда лишены возможности прохода через Красное море.

«Если говорить о военной составляющей, израильские корабли или как-либо связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплывать через Красное море»,— заявил член политбюро «Ансаруллах».

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны»,— добавил Мухаммад аль-Бухейти.

Кроме того, хуситы пригрозили США прямой и полномасштабной войной в случае продолжения противостояния. По словам высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, после американской агрессии Йемен станет кладбищем для США, они покинут регион униженными.

Между тем, вечером в четверг хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты по американскому судну в Аденском заливе, сообщило Центральное командование США. Сообщений о пострадавших и повреждениях судна не поступало.