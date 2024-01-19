Палестинский портной из Газы ремонтирует и шьет вещи с помощью велосипеда

Портной из Газы с помощью детского велосипеда нашел способ шить и ремонтировать вещи палестинцев в условиях израильской блокады и отсутствия электроэнергии. Его сын вручную крутит педали на велосипеде младшего брата, который заменяет электромотор швейной машинки. #trtнарусском #палестина #портной #секторгаза #рафах #палестинцы #блокада #велосипед #шитье #изобретение #израиль #trtrussian