ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинский портной из Газы ремонтирует и шьет вещи с помощью велосипеда
Портной из Газы с помощью детского велосипеда нашел способ шить и ремонтировать вещи палестинцев в условиях израильской блокады и отсутствия электроэнергии. Его сын вручную крутит педали на велосипеде младшего брата, который заменяет электромотор швейной машинки. #trtнарусском #палестина #портной #секторгаза #рафах #палестинцы #блокада #велосипед #шитье #изобретение #израиль #trtrussian
ьтиьти / Others
19 января 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us