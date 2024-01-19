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ООН о беспрецедентном насилии на Западном берегу
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявил, что насилие на Западном берегу достигло самого пика с 7 октября
ООН о беспрецедентном насилии на Западном берегу
Западный берег / Others
19 января 2024 г.

Филипп Лаззарини, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил об участившихся случаях нападений Израиля на оккупированный Западный берег.

По его словам, «количество, продолжительность и интенсивность операций» выросли, помимо этого, атаки «распространились на юг».

«Это заставляет людей покидать свои дома в поисках безопасного места. Число палестинцев, убитых в прошлом году, в три раза больше, чем в 2022 году», — отметил он.

Лаззарини добавил, что насилие на Западном берегу достигло своего пика. «Регион переживает ужасный цикл боли и страданий», — подытожил генеральный комиссар агентства.

С 7 октября в Восточном Иерусалиме в результате нападений со стороны представителей израильских сил и незаконных еврейских поселенцев погибли 369 палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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