Филипп Лаззарини, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил об участившихся случаях нападений Израиля на оккупированный Западный берег.

По его словам, «количество, продолжительность и интенсивность операций» выросли, помимо этого, атаки «распространились на юг».

«Это заставляет людей покидать свои дома в поисках безопасного места. Число палестинцев, убитых в прошлом году, в три раза больше, чем в 2022 году», — отметил он.

Лаззарини добавил, что насилие на Западном берегу достигло своего пика. «Регион переживает ужасный цикл боли и страданий», — подытожил генеральный комиссар агентства.

С 7 октября в Восточном Иерусалиме в результате нападений со стороны представителей израильских сил и незаконных еврейских поселенцев погибли 369 палестинцев.