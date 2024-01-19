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Макрон о конце европейской безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы России в войне с Украиной, безопасности Европы наступит конец
Макрон о конце европейской безопасности
президент Франции Эммануэль Макрон / Others
19 января 2024 г.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что безопасности Европы наступит конец, в случае если в российско-украинской войне победу одержит Москва.

«Мы не воюем против России, но наш долг — сделать ее победу невозможной», — пояснил глава государства.

В своем выступлении он также затронул тему происходящего на Ближнем Востоке. В частности, он пояснил, что «Франция защищает свободу судоходства в Красном море», добавив, что присутствие его страны в регионе «является эффективным».

Макрон также отметил, что свыше тысячи раненым и более 120 тяжело раненным палестинцам была оказана медицинская помощь на борту французского вертолетоносца Dixmude.

Президент Франции также заявил, что с 2017 года бюджет армии страны вырос вдвое.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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