Полиция разогнала митинг в поддержку Фаиля Алсынова в Уфе

Новые протесты в Башкортостане. Сотни людей вышли на центральную площадь Уфы в поддержку Фаиля Алсынова. 17 января 2024 года суд в Баймаке приговорил общественного активиста к 4 годам колонии по обвинению в «возбуждении ненависти на межнациональной почве». Сообщается, что в ходе митинга силовики задержали по меньшей мере 10 человек. #trtнарусском #уфа #протест #полиция #митинг #россия #башкортостан #фаильалсынов #алсынов #trtrussian