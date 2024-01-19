ПОЛИТИКА
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Полиция разогнала митинг в поддержку Фаиля Алсынова в Уфе
Новые протесты в Башкортостане. Сотни людей вышли на центральную площадь Уфы в поддержку Фаиля Алсынова. 17 января 2024 года суд в Баймаке приговорил общественного активиста к 4 годам колонии по обвинению в «возбуждении ненависти на межнациональной почве». Сообщается, что в ходе митинга силовики задержали по меньшей мере 10 человек. #trtнарусском #уфа #протест #полиция #митинг #россия #башкортостан #фаильалсынов #алсынов #trtrussian
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19 января 2024 г.
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