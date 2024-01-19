Выгода для Вашингтона от войны в Украине заключается в том, что США сохраняют своих военных, которым не приходится воевать, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме (ВЭВ) в Давосе.

«Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие — и мы проделаем работу»,— заявил Кулеба.

Он также пояснил, что Киев рассчитывает на согласование помощи от США в «любой день». По словам Кулебы, Украина получит помощь, однако точные сроки зависят от решения Конгресса.

Как ранее писал TRT на русском, 7 января Конгресс не согласовал помощь Киеву, а 11 января Белый дом сообщил о приостановке поставок вооружения.

Президент США Джозеф Байден считает, что отсутствие в Конгрессе соглашения по выделению помощи Украине угрожает всему миру. Сенатор Чак Шумер оценил шансы на достижение соглашения в 50%.