ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Кулеба о выгоде США от войны в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что выгода для США от войны между Россией и Украиной заключается в том, что американцы сохранят своих военных, которым не нужно воевать
Кулеба о выгоде США от войны в Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Others
19 января 2024 г.

Выгода для Вашингтона от войны в Украине заключается в том, что США сохраняют своих военных, которым не приходится воевать, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме (ВЭВ) в Давосе.

«Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие — и мы проделаем работу»,— заявил Кулеба.

Он также пояснил, что Киев рассчитывает на согласование помощи от США в «любой день». По словам Кулебы, Украина получит помощь, однако точные сроки зависят от решения Конгресса.

Как ранее писал TRT на русском, 7 января Конгресс не согласовал помощь Киеву, а 11 января Белый дом сообщил о приостановке поставок вооружения.

Президент США Джозеф Байден считает, что отсутствие в Конгрессе соглашения по выделению помощи Украине угрожает всему миру. Сенатор Чак Шумер оценил шансы на достижение соглашения в 50%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us