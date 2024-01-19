ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Нидерландах протестуют против поддержки Израиля
Протестующие в Нидерландах выразили недовольство тем, что правительство королевства поддерживает Израиль
В Нидерландах протестуют против поддержки Израиля
Акция протеста в Нидерландах / Others
19 января 2024 г.

На крупных железнодорожных станциях в разных городах Нидерландов состоялись сидячие акции протеста в поддержку Палестины. В частности, демонстранты собрались на железнодорожном вокзале в Утрехте, держа палестинские флаги и призывая к прекращению огня».

Протестующие выразили недовольство тем, нидерландские власти поддерживают Израиль. Они держали в руках транспаранты «Прекратите бомбить детей и больницы», «Справедливость для Палестины» и «Прекратите огонь сейчас», а также скандировали «От реки и до моря Палестина будет свободна», «Газа не плачет, Палестина никогда не умрет» и «Нидерланды — позор, ваши руки в крови».

Ранее 19 января и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте после телефонной беседы с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал Тель-Авив снизить интенсивность боевых действий, поскольку «это ведет к слишком большим жертвам среди ни в чем не повинного гражданского населения».

И. о. премьера Нидерландов также призвал Израиль допустить в Газу значительно больше гуманитарной помощи, причем как можно быстрее.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us