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Узбекистан и Казахстан распахивают друг другу двери
Согласно Комитету по туризму при Минэкологии Узбекистана, планируется разработка туристических программ, направленных в том числе на увеличение числа паломников с обеих стран, а также на улучшение обмена информацией между туристическими компаниями
Узбекистан и Казахстан распахивают друг другу двери
Фото: AA / AA
20 января 2024 г.

Также в планах создание удобств на пограничных пунктах для приезжающих, собирающихся на паломнический туризм. Особое внимание уделяется улучшению условий для автобусных рейсов между двумя государствами.

Статистика Комитета по туризму Узбекистана указывает, что в 2023 году 50,1% общего числа туристов, посетивших Узбекистан, приехали из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии и Туркменистана. Из них 40,2% — это туристы из Казахстана (более 1 333,4 тыс. человек).

Кроме того, введена в эксплуатацию туристическая платформа "Табаррук Зиёрат", на которой доступна информация о более чем 100 святынях и памятниках, находящихся на территории Узбекистана, представленная на 7 языках.

Ранее было объявлено о запуске проектов, таких как круглосуточные туристические центры, "Еще один день в Узбекистане", "Путешествие в каждый сезон" и другие, в рамках развития туристической индустрии в Узбекистане.

Также планируется создание экологических туристических кластеров в заповедниках, национальных парках, горных и пустынных территориях Узбекистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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