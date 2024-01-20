Командир разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Вместе с генералом погибли еще несколько иранских офицеров, а также сирийские военные, число которых не приводится.

Атака была проведена по зданию, используемому иранскими советниками, поддерживающими сирийское правительство. Здание полностью разрушилось в результате удара.

Директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин подтвердил поступление в больницу одного погибшего и троих раненых, включая женщину.

В социальных сетях появились слухи о гибели лидера палестинского движения «Исламский джихад» Акрама аль-Аджури, но представитель организации опроверг эти сообщения, заявив, что никто из их членов организации не пострадал в результате удара.

Ранее Революционная гвардия Ирана сообщила о гибели двух своих советников во время ракетной атаки Армии обороны Израиля на Дамаск. Погибшие выполняли миссию по оказанию поддержки исламскому сопротивлению в Сирии.

В конце прошлого года в результате израильского удара по Дамаску погиб советник Революционной гвардии Ирана Сейед Рази Мусави. По зданию, где он находился, было выпущено три ракеты. Мусави был близким соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в результате ракетного удара США в Ираке.