Письмо было передано государственному секретарю Энтони Блинкену. Лидерами этой инициативы стали члены Палаты представителей Аянна Прессли и Джейми Раскин. В общей сложности подпись под документом поставили 60 членов Палаты представителей от Демократической партии, отражая тем самым тревогу, особенно со стороны левого крыла партии, по поводу огромных потерь среди гражданского населения в ходе военной операции Израиля в Палестине.

«Мы призываем вас продолжать подтверждать твердую приверженность Соединенных Штатов этой позиции и просим вас предоставить разъяснения относительно некоторых положений запроса администрации на дополнительное финансирование гуманитарной помощи и безопасности», — говорится в письме.

США ежегодно предоставляют Израилю военную помощь в размере 3,8 миллиардов долларов. Президент Байден обратился к Конгрессу с просьбой утвердить дополнительные 14 миллиардов долларов, часть из которых застряла из-за дебатов между республиканцами и демократами по изменениям в иммиграционной политике.

В пятницу группа демократических сенаторов также заявила о поддержке поправки, требующей соблюдения странами, получающими дополнительное финансирование, законодательства США и международных норм в области гуманитарного права и правил вооруженных конфликтов.

Не так давно независимый сенатор Берни Сандерс предложил резолюцию, призывающую заморозить помощь Израилю в области безопасности в случае отсутствия отчета Госдепартамента о возможных нарушениях прав человека в ходе военной операции против ХАМАС. 72 сенатора проголосовали против этой резолюции, за — 11.