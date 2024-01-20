Он отметил, что ожидания должны соответствовать предоставленным возможностям, включая поставки оружия от западных союзников.

Журналист спросил Ермака, что стало причиной провала контрнаступления, отметив, что вокруг него были созданы «огромные ожидания, которые не подтвердились на местах».

«Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей (оружие, полученное от западных союзников), контрнаступление было вполне успешным», — отметил глава офиса украинского президента.

В ответ на это интервью представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контрнаступление ВСУ «было успешным не для Украины, а для России».

Украинская армия начала контрнаступление в первые дни июня 2023 года. Западные страны и Украина признавали, что оно идет медленно. Владимир Зеленский объяснял это сложными условиями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

Он также подчеркнул тогда, что Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.