Садыр Жапаров подчеркнул, что в стране нет актов запугивания или давления на свободу слова, но при этом необходимо соблюдать законы, регулирующие сферу СМИ.

Он также добавил, что в сегодняшние смутные и неспокойные времена свобода слова идет рука об руку с ответственностью. По его словам, в настоящее время развитые демократические страны уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества.

Комментируя ситуацию с задержаниями, глава государства отметил, что среди 11 задержанных нет профессиональных журналистов. По словам президента, это блогеры, которые используют социальные сети и безответственно публикуют различную информацию, в том числе представляющую угрозу национальной безопасности страны.

Садыр Жапаров сообщил, что ряд информационных агентств ежегодно получает от зарубежных доноров грантовые средства в размере свыше 600 тыс. долларов США. По его словам, в общей сложности, в период с 2017 по 2020 годы Национальный фонд поддержки демократии перечислил представителям кыргызских НПО, журналистам и блогерам 8 471 614 долларов США.

Президент ещё раз подчеркнул, что поддерживает плюрализм мнений в обществе, но против развала государства, то есть свободы без ответственности. По его мнению, свобода должна охранять и защищать интересы Кыргызстана.

17 января в Бишкеке в рамках возбужденного уголовного дела по статье 278 «Массовые беспорядки» часть 3 «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР 11 журналистов интернет-редакций были задержаны и водворены в СИЗО на 2 месяца.