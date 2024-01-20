Азербайджан вспоминает жертв трагедии 20 января 1990 года

Сотни жителей Азербайджана собрались сегодня на Аллее Шехидов в Баку, чтобы почтить память жертв массового убийства мирных граждан, совершенных советской армией 20 января 1990 года. Эти события вошли в историю как «черный январь». Венок к мемориалу «Вечный огонь» возложил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В 12 часов дня по всей стране была объявлена минута молчания. Корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда дали гудок в память о жертвах кровавых событий. #trtнарусском #азербайджан #шехиды #январь #черныйянварь #горе #память #ссср #баку#trtrussian