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Белгородская область под ударом
Беспилотник-камикадзе Вооруженных Сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в субботу, 20 января
Белгородская область под ударом
Атака БПЛА повредила линию газоснабжения в Белгородской области / Others
20 января 2024 г.

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского гoродского округа подверглась атаке ВСУ с пoмощью дрона-камикадзе, — написал Гладков в Telegram-канале. — После его падения с пoследующей детонацией повреждена линия газoснабжения».

В результате инцидента никто не пострадал, добавил губернатор. В настоящее время на месте работают профильные специалисты оперативно-спасательных служб, написал Гладков.

Утром 17 января российские военные сбили четыре ракеты РСЗО РМ-70 «Вампир» над Белгородской областью.

До этого над Белгородом и Белгородским районом снова сработала российская система противовоздушной обороны, рассказал губернатор региона.

Накануне резервуары нефтебазы в Клинцах Брянской области загорелись после удара беспилотника.

БПЛА самолетного типа был сбит средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны. При этом беспилотник успел осуществить сброс боеприпасов. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Загорелись четыре цистерны с бензином общим объемом 6 тысяч кубометров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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