ПОЛИТИКА
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Как украинцы учили турецких шеф-поваров готовить борщ в Стамбуле
Украинские дипломаты показали турецким шеф-поварам как готовить настоящий борщ и вареники. Мастер класс провели в турецком мишленовском ресторане. Готовили лично генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский и его жена. Борщ - национальное блюдо Украины. В 2022 году его внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. #trtнарусском #борщ #стамбул #украина #турция #дипломатия #кухня #юнеско #повар #trtrussian
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20 января 2024 г.
Истории
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