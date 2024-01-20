Как украинцы учили турецких шеф-поваров готовить борщ в Стамбуле

Украинские дипломаты показали турецким шеф-поварам как готовить настоящий борщ и вареники. Мастер класс провели в турецком мишленовском ресторане. Готовили лично генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский и его жена. Борщ - национальное блюдо Украины. В 2022 году его внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. #trtнарусском #борщ #стамбул #украина #турция #дипломатия #кухня #юнеско #повар #trtrussian