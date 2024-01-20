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Атакована американская база в Ираке
Более 20 ракет было выпущено по базе Айн аль-Асад к западу от Анбара в Ираке, где дислоцируются американские войска, сообщает ближневосточный Al Hadath со ссылкой на источники в службах безопасности и правительстве
Атакована американская база в Ираке
Фото: Reuters / Reuters
20 января 2024 г.

Представитель оборонного ведомства США подтвердил, что «ракеты попали в авиабазу Аль-Асад», добавив, что в настоящее время проводится совместная оценка ущерба с коалиционными и иракскими силами.

«Авиабаза Аль-Асад была обстреляна 15 ракетами», выпущенными из провинции Анбар, где и расположена военная база, сообщил представитель иракской полиции в этом регионе. По его словам, 13 снарядов были сбиты средствами противовоздушной обороны, но «два упали на авиабазу».

По первоначальным данным, один сотрудник иракских сил безопасности получил серьезные ранения. Ответственность за атаку взяли на себя представители «Хезболлы» и члены иракского движения «Ан-Нуджаба».

В Ираке расположены около 2500 американских военнослужащих, а в Сирии — около 900. Эта атака произошла в период повышенной напряженности на Ближнем Востоке, связанной с военными действиями между Израилем и ХАМАС.

В субботу пять членов Революционной гвардии Ирана были убиты в результате удара по Дамаску. В понедельник вечером Иран нанес удар по северу Ирака, заявив, что его целью был объект израильской разведки. С середины октября произошли десятки нападений на американские и коалиционные силы в Ираке и Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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