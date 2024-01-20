16 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с резким предупреждением к лидеру ПСК Бафелю Талабани о необходимости прекратить любые связи с террористической организацией PKK. В своем заявлении, сделанном с трибуны Великого национального собрания Турции, Фидан подчеркнул, что если отношения ПСК с террористами не будут пересмотрены, Турция без колебаний примет необходимые меры, Впрочем, характер ожидаемых мер пока остается неопределенным.

Это заявление последовало за инцидентом, когда в ходе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака террористы PKK атаковали турецкую военную базу, в результате чего 9 турецких солдат стали шехидами. После этого инцидента взгляды Анкары обратились на действия ПСК под руководством Талабани.

Связи Талабани с террористами из PKK уже вызывают озабоченность Анкары. Уже давно не секрет, что расположенная в Сулеймании администрация Талабани имеет тесные отношения с формированиями PKK/YPG. Стоит отметить, что эти отношения пользуются поддержкой ряда стран. В связи с этим Национальная разведывательная организация Турции (MİT) усилила свои операции в Сулеймании и окрестностях, особенно акцентируя внимание на точечных операциях, связанных с деятельностью и влиянием семьи Талабани в этом регионе.

Последние события в регионе не оставляют никаких сомнений в том, что PKK пользуется широкой поддержкой со стороны Бафеля Талабани.

Открытие ворот Сулеймании для террористов

После смерти Джалала Талабани в 2017 году в ПСК разгорелась внутренняя борьба за власть между Бафелем и Кубатом Талабани, что в итоге привело к укреплению связей Сулеймании с PKK. Бафель Талабани предоставил PKK возможности для деятельности в Сулеймании, превратив его в один из центров организации. Члены PKK получили разрешение на проживание в городе и нашли убежище среди местного населения. В городе также были открыты офисы PKK.

Учреждение госпиталя PKK

В Сулеймании PKK устроила свой собственный госпиталь, где проводятся весьма сложные хирургические операции. Местный аэропорт Арбат также используется как база для деятельности PKK.

Основание поселения в Синджаре

Также террористы из PKK получили разрешение на обоснование в Синджаре. Этот регион играет ключевую роль в транспортировке оружия в Сирию для YPG и в проведении обучения террористов.

Эти события вызывают серьезную тревогу в Анкаре, которая заявляет о своей решимости предотвратить дальнейшее сотрудничество между ПСК и PKK, обещая принять решительные меры в борьбе с терроризмом.