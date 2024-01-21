ООН: каждые 10 минут в «аду» Газы рождается ребенок

Почти 20 000 младенцев родились за время атак Израиля по сектору Газа, заявила представительница ЮНИСЕФ Тесс Ингрэм. По данным ЮНИСЕФ, многие беременные и кормящие женщины и младенцы живут в «бесчеловечных» условиях, поскольку здравоохранение в раздираемом войной палестинском секторе Газа находится в критическом состоянии. #секторГаза #Палестина #младенцы #роды #палестинцы #здравоохранение #ЮНИСЕФ