Число палестинцев, убитых в результате вторжения израильской оккупационной армии в сектор Газа, возросло с 7 октября до 25,1 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Палестины.

Согласно официальным данным, еще 62,6 тыс. жителей эксклава получили ранения.

Только за последние сутки жертвами ударов оккупационной армии стали 178 жителей, еще 293 человека получили ранения, уточняют структуры.

В то же время, по данным Минздрава, под завалами разрушенных зданий находится еще много людей. Спасательные работы существенно осложнены.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что по меньшей мере четыре человека погибли, 21 ранен в результате нападения израильской оккупационной армии к востоку от лагеря Джебалия, расположенного на севере.

«Медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джебалии на севере Газы принял четырех погибших и 21 раненого в результате израильского обстрела к востоку от лагеря беженцев Джебалия», –– говорится в заявлении гуманитарной организации.

Жестокие рейды оккупационной армии проходят параллельно на Западном берегу реки Иордан.