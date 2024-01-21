В результате удара по аннексированному Донецку погибли 25 человек. Об этом заявил глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, по меньшей мере еще 20 человек пострадали.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», –– написал Пушилин в своих соцсетях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» в то же время уточнил, что по району был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм.

Отдельно сообщается об атаке боевого беспилотника в Куйбышевском районе аннексированного Донецка. Боеприпас был сброшен в том месте, где специалисты устраняли аварию на сетях теплоснабжения. В результате инцидента был ранен один сотрудник.

Ранее «власти» самопровозглашенной «ДНР» сообщили о 43 ударах ВСУ за сутки. Была выпущена 161 единица различных боеприпасов, уточняется в их сообщении.

Ситуация со взаимными обменами ударами между Россией и Украиной обострилась в конце декабря 2023 года, когда по меньшей мере 40 человек погибли в различных регионах Украины в результате массированной воздушной атаки, которую президент Владимир Зеленский назвал «самой тяжелой атакой» с начала войны.