В ночь на 21 января в морском торговом порту Усть-Луги (Ленинградская область) произошло возгорание на газовом терминале российской компании «Новатэк». Крупное газохранилище, которое расположено в прибрежной зоне, оказалось повреждено.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко изначально сообщал, что к тушению пожара были привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.

«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности», –– проинформировал он.

Позже Дрозденко уточнил, что пожар был локализован. О причинах официально ничего не сообщалось.

Впрочем, как проинформировало со ссылкой на собственные источники украинское издание «РБК-Украина», пожар на терминале в Ленинградской области возник после того, как по газовому объекту «отработали беспилотники СБУ».

«Начался масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников», –– отмечается в публикации «РБК-Украина».

Заводская инфраструктура «Новатэка» в Усть-Луге сосредоточена на переработке стабильного газового конденсата. Объект находится в прибрежной зоне, по соседству со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются по экспортным каналам.