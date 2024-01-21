ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Пожар в Ленинградском терминале: что известно
В Ленинградской области произошел пожар на газовом терминале компании «Новатэк». Украинские издания утверждают, что причиной стал удар боевого беспилотника
Пожар в Ленинградском терминале: что известно
Возгорание на газовом терминале / Photo: Reuters
21 января 2024 г.

В ночь на 21 января в морском торговом порту Усть-Луги (Ленинградская область) произошло возгорание на газовом терминале российской компании «Новатэк». Крупное газохранилище, которое расположено в прибрежной зоне, оказалось повреждено.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко изначально сообщал, что к тушению пожара были привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.

«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности», –– проинформировал он.

Позже Дрозденко уточнил, что пожар был локализован. О причинах официально ничего не сообщалось.

Впрочем, как проинформировало со ссылкой на собственные источники украинское издание «РБК-Украина», пожар на терминале в Ленинградской области возник после того, как по газовому объекту «отработали беспилотники СБУ».

«Начался масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников», –– отмечается в публикации «РБК-Украина».

Заводская инфраструктура «Новатэка» в Усть-Луге сосредоточена на переработке стабильного газового конденсата. Объект находится в прибрежной зоне, по соседству со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются по экспортным каналам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us