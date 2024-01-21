С 7 октября вторжение оккупационной армии Израиля в сектор Газа привело к уничтожению 1 тыс. мечетей, сообщили местные власти.

«Реконструкция этих мечетей обойдется примерно в 500 миллионов долларов», –– говорится в заявлении Министерства пожертвований и по делам религии Газы.

Всего в этой части Палестины до начала израильской оккупации насчитывалось около 1,2 тыс. мечетей.

В то же время, по данным министерства, свыше 100 мусульманских проповедников были убиты в результате вторжения Израиля.

«Израильская оккупация продолжает разрушать десятки кладбищ и раскапывать могилы, нарушая их неприкосновенность», –– говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава палестинского МИД Рияд аль-Малики сообщал, что оккупационная армия разрушила свыше 70% зданий в секторе Газа.

«Израильская армия разрушила более 70% домов и зданий в секторе Газе. Перемещенными лицами стали почти 2 млн палестинцев, половина из которых –– это дети. За более чем 100 дней израильские военные убили около 10 тысяч детей. Еще почти 10 тысяч человек, в основном женщины и дети, погребены под обломками», –– отметил министр, выступая на XIX встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Он добавил, что в Газе «сложилась ужасающая ситуация вследствие развязанной Израилем геноцидной войны».