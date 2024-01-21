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«Хезболла» продолжает нести потери
Движение «Хезболла» сообщило о гибели еще одного своего члена. Число потерь ливанской организации в результате трансграничных нападений оккупационной армии Израиля с 8 октября достигло 164 человек
«Хезболла» продолжает нести потери
Южный Ливан. / Photo: AA
21 января 2024 г.

Ливанское движение «Хезболла» объявило, что еще один его член погиб в результате ударов оккупационной армии Израиля по приграничным районам.

В заявлении организации уточняется, что жертвой нападения стал Фадил Али Сельман Шаар. Инцидент с ним произошел на автомобильной дороге в Южном Ливане. Машина, где находились члены «Хезболлы», попала под удар израильского боевого беспилотника, в результате чего она загорелась.

Израильская оккупационная армия, в свою очередь, подчеркивает, что Фадил Али Сельман Шаар якобы был телохранителем командира центрального сектора.

В общей сложности число членов «Хезболлы», погибших в столкновениях с израильской оккупационной армией с 8 октября, возросло до 164.

Ранее позиции в Южном Ливане атаковали истребители ВВС оккупационной армии Израиля. Как сообщал портал Lebanon 24, бомбардировки были произведены по точкам в окрестностях поселков Маркаба, Таллуса и Шейхин.

Уточнялось, что ударам подверглась также гражданская инфраструктура. В частности, две ракеты были выпущены по одному из домов, который в результате оказался полностью разрушен. К месту бомбардировки сразу направились спасатели и кареты скорой помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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