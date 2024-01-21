В результате атаки по рынку в Донецке погибли 25 человек

25 человек погибли, больше 20 получили ранения в результате артиллерийского удара по рынку в Донецке, сообщают подконтрольные России представители местной власти. В самопровозглашённой «ДНР» и в Кремле обвиняют в атаке украинских военных. В Киеве удар по Донецку назвали дискредитацией Украины. #Украина #Донецк #рынок #артобстрел #жертвы #погибшие #раненые